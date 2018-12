29 dicembre 2018- 17:25 Manovra: M5S, Pd coerente, protesta contro fine privilegi

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Il Partito Democratico, in questi giorni, ha dato spettacolo prima al Senato e poi alla Camera dei Deputati. Hanno sbraitato come ossessi, si sono fiondati sui banchi del governo, hanno insultato dai microfoni dell’aula. Bene, bravi, bis! Continuate così! Il MoVimento 5 Stelle ha fatto opposizione durissima negli scorsi anni e il Pd ha tutto il diritto di copiarci ora che non sono più al governo". Si legge in una nota di M5S sul blog. "La loro opposizione è coerente con quanto hanno fatto al governo e quindi meritano tutto il rispetto. Quando governavano hanno approvato la legge Fornero che ha massacrato i pensionati e non l’hanno mai modificata, non hanno mai toccato i privilegi dei pensionati d’oro, hanno sempre favorito banchieri e lobbisti del gioco d’azzardo a scapito degli italiani comuni, non hanno mosso mai un dito per migliorare la vita degli italiani che si trovano in condizioni di povertà assoluta, hanno sempre elargito finanziamenti pubblici milionari ai giornali"."E’ quindi giusto e coerente con la loro storia che si scaglino in maniera dura contro un governo che supera la legge Fornero e restituisce dignità ai pensionati, che taglia le pensioni d’oro e aumenta le minime, che alza le tasse alle banche e ai lobbisti dell’azzardo e le abbassa alle piccole partite Iva, che istituisce il Reddito di Cittadinanza, che elimina i finanziamenti pubblici ai giornali".