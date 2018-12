29 dicembre 2018- 17:25 Manovra: M5S, Pd coerente, protesta contro fine privilegi (2)

(AdnKronos) - "Devono continuare così! Devono continuare a fare opposizione durissima -si legge nel blog M5S- a un governo che rappresenta il popolo, che fa quanto richiesto dai cittadini e mantiene le promesse elettorali. Non vogliamo sconti! Tutti i privilegiati che perderanno il loro status elitario devono sapere bene che le opposizioni che li rappresentano sono lì a combattere per loro affinchè i loro privilegi siano tutelati"."Noi siamo ben consci che una parte di Paese, quello che ha sempre campato e alla stragrande sulle spalle degli altri, non ne vuole sapere di cambiare. Ma il cambiamento è proprio quello che chiede la maggioranza degli italiani affinchè la qualità della vita migliori per tutti. Che finisca l’era dei privilegi e inizi quella dei diritti. Ed è quello che stiamo facendo. Per tutti gli italiani che lavorano e che vogliono lavorare"."Il Pd e tutte le opposizioni continuino a difendere i privilegiati e anche a scendere in piazza per protestare contro la fine della Fornero, l’aumento delle pensioni minime, il reddito di cittadinanza e le tasse all’azzardo. E’ tutto legittimo quello che hanno fatto in Aula e che continuino a farlo per il 'nobile' intento di difendere i privilegiati. Presto la manovra del popolo sarà approvata. Se il Pd vuole portate in piazza a protestare tutti quelli che hanno perso i loro privilegi, noi porteremo in piazza tutti quelli che finalmente vedono riconosciuti i propri diritti. C’è un’Italia che ha scelto di cambiare ed è ora che faccia sentire la sua voce", concludono.