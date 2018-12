1 dicembre 2018- 15:35 Manovra: M5S, rivoluzione fiscale a favore di Pmi

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - "È una rivoluzione fiscale che entrerà a regime nei prossimi tre anni. Già l’anno prossimo le Pmi pagheranno 470 milioni di euro di minori tasse, a partire dalla flat tax per professionisti e piccole imprese. Milioni che diventeranno miliardi nei due anni successivi. Nel 2020 la riduzione di tasse arriverà a quasi 4 miliardi di euro, e nel 2021 addirittura a 4,8 miliardi. Allo stesso tempo aumenteremo le entrate da banche e assicurazioni". E' quanto si legge in un post pubblicato sul Blog delle stelle."Come dice oggi uno studio della Cgia di Mestre: oltre 6,5 miliardi nel 2019 tra maggiori tasse e differimento di deduzioni fiscali, che si stabilizzeranno intorno ai 4 miliardi nel 2020 e 2021. Continueremo anche la stretta sul gioco d’azzardo, che per noi è una questione etica ancora prima che economica. Nel prossimo triennio -prosegue la nota M5S- il prelievo sulle somme giocate nelle new slot e videolottery porterà nelle casse dello Stato oltre 700 milioni in più. Con questi soldi finanzieremo il Reddito di cittadinanza, quota 100 e gli investimenti, così da fare crescere il Pil e l’occupazione a ritmi più degni di un Paese come l’Italia".