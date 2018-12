1 dicembre 2018- 15:35 Manovra: M5S, rivoluzione fiscale a favore di Pmi (2)

(AdnKronos) - "Prima di fare tutto questo abbiamo dovuto disinnescare una bomba da 12,4 miliardi di euro che i governi precedenti ci hanno lasciato in eredità. Aumenti dell’Iva che sarebbero stati scaricati sui consumatori distruggendo la domanda interna e colpendo i ricavi delle imprese. La rivoluzione fiscale in Italia -conclude M5S- è appena iniziata, e non abbiamo intenzione di fermarci davanti a nulla. Finalmente si cambia!"