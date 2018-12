19 dicembre 2018- 13:22 Manovra: M5S stoppa tetto 200mila euro appalti senza bando, va cambiata

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "La norma sul codice degli appalti che porta il tetto da 40 mila a 200 mila euro va cambiata". È quanto apprende l'Adnkronks dai vertici M5S, in riferimento al tetto per affidare i lavori senza bando che, in una misura contenuta in manovra, viene alzato da 40mila a 200mila euro. Si tratta di una misura che vale 6/7 miliardi di euro, e che aumenta di ben cinque volte il tetto per gli appalti in affidamento diretto.