17 novembre 2018- 15:47 Manovra: M5S, viva 'sugar tax' contro obesità (2)

(AdnKronos) - "Gli italiani -ricordano i Cinquestelle- assumono circa 100 grammi al giorno di zuccheri semplici, di cui 12 derivano dal consumo di bevande zuccherate. Questa quantità è il doppio rispetto ai livelli consigliati dall’Organizzazione mondiale della sanità! I bambini non mangiano quotidianamente frutta e verdura, ma il 36% di loro beve ogni giorno bibite ad alto contenuto di zucchero. Da questa cattiva abitudine possono derivare malattie cardiache e diabete. Senza considerare, poi, che essere in sovrappeso per un bambino vuol dire, purtroppo, essere più esposto al bullismo e avere problemi psicologici collegati all’aspetto fisico". "Secondo una recente ricerca dell’università americana Emory University, inoltre, c’è un collegamento tra il consumo di bevande molto zuccherate e il tasso di mortalità: chi beve ogni giorno un litro o più di bevande zuccherate ha il 50% di probabilità in più di morire per malattie cardiovascolari rispetto a chi ne consuma meno. Oltre ad essere un fattore di rischio per la salute, l’obesità ha anche costi per lo Stato molto alti: i 6 milioni di italiani che ne soffrono incidono sul Sistema sanitario nazionale per 4.5 miliardi di euro". "Prevenire l’obesità -conclude il post- è la strategia migliore da tutti i punti di vista. L’Italia non può restare a guardare, mentre altri Paesi in tutto il mondo hanno già introdotto la sugar tax. E con il gettito che deriva, eliminiamo l’Irap ai professionisti e aiutiamo il progresso scientifico dando risposte alle richieste dell’università italiana".