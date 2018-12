22 dicembre 2018- 13:30 Manovra: Macaluso, è strategia, M5S vuol dimostrare che Parlamento non serve

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - Quanto sta accadendo in Parlamento sulla legge di Bilancio "non è un semplice incidente, ma risponde ad una strategia ben precisa: dimostrare che il Parlamento non serve". Lo dice Emanuele Macaluso, interpellato dall'Adnkronos, ricordando che "il signor Casaleggio e altri hanno detto che il Parlamento deve sparire, lasciando spazio alla democrazia digitale, alla democrazia diretta, che è la negazione della democrazia e della sovranità del popolo"."In trent'anni di esperienza parlamentare -sottolinea poi Macaluso- non ricordo mai una cosa simile: la legge fondamentale dello Stato italiano non viene a conoscenza dei parlamentari: la conosceranno alle 14 di oggi e alle 20 bisogna chiudere la discussione, in quattro-cinque ore bisogna discutere tutto, senza che sia stato possibile esaminare gli emendamenti". "Il Parlamento praticamente viene cancellato -insiste Macaluso- e si dimentica che in base alla Costituzione la nostra è una democrazia parlamentare, il Parlamento è al centro della vita politica, questa è l'abc della democrazia. Ma ripeto: non è un incidente, è una linea che risponde ad una strategia precisa e purtroppo la Lega dà spago all'obiettivo che vogliono perseguire i Cinquestelle. Spero, anzi sono certo, che anche il Presidente della Repubblica, che è il garante della Costituzione, che è stato un protagonista della nostra democrazia parlamentare, avrà riflettuto sulla pericolosità di quanto sta avvenendo".