10 gennaio 2019- 20:14 Manovra: Malpezzi a M5S, 'da Consulta monito, non fatelo mai più'

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Altro che letterina respinta al mittente. Come al solito voi cinque stelle vi fermate ai titoli (spesso senza capirli): la consulta, come una mamma, vi regala un bel monito. Ve lo semplifico: non fatelo più. E intanto prendetevi questa bella lezione di opposizione". Lo scrive su Twitter la senatrice Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama.