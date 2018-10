17 ottobre 2018- 21:38 Manovra: Malpezzi, denunciano complotto per vergogna condono

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Il ritorno della 'manina' (gelida) che avrebbe scritto di condono, ghiaccia i 5 Stelle. Di Maio sostiene che sia stato fatto #asuainsaputa. Come al solito denunciano complotti per nascondere ciò di cui si vergognano. Il testo, invece, non è neppure giunto al Colle. #Incapaci”. Lo scrive su twitter Simona Malpezzi, senatrice del Pd.