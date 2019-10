20 ottobre 2019- 12:07 Manovra: Marattin, 'ci accusano di sabotare ma da noi solo proposte'

Firenze, 20 ott. (Adnkronos) - "Se proponi delle idee, ti dicono che fai dei diktat. Se vuoi discutere di come spendere meglio i soldi dei cittadin,i ti dicono che sei un sabotatore e un ricattatore". Lo dice Luigi Marattin, vicecapogruppo di Iv alla Camera, alla Leopolda. "Mi chiedono se è vero che Renzi vuol prendere il posto di Di Maio.. Mi chiedo a che punto della storia la politica è diventata tutto questo. Dieci anni fa è questo che ci ha portato in questo logo, la voglia di non rassegnarci".