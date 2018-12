10 dicembre 2018- 18:43 Manovra: Marcucci, in attesa di Juncker retromarcia del popolo

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Per settimane, la maggioranza M5S-Lega ha fatto la guerra a tutti: all’Europa, ai mercati, alle imprese, ai cittadini. Avevano preparato una legge di bilancio tutta deficit e zero crescita. Ora in Senato, aspettano la linea di Juncker per riscriverla. Retromarcia del popolo". Così il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci.