18 dicembre 2018- 18:14 Manovra: Marcucci, minaccia è servita, governo verrà in aula

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "La minaccia è servita, hanno cambiato idea. Ora viene riconvocata una nuova capigruppo perché il presidente Conte potrebbe venire in Aula domani quando l'Europa avrà riscritto completamente la #leggedibilancio". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci. I dem avevano annunciato l'occupazione dell'aula di palazzo Madama in segno di protesta per il comportamento della maggioranza sulla manovra.