20 novembre 2018- 17:16 Manovra: Marcucci, spread a 330 ma Paese sembra addormentato

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "L'Italia sta andando a sbattere: ve ne state accorgendo? Con lo spread che oscilla tra i 320 ed i 330 punti base, con l'asta dei Btp andata deserta, con il Pil che frena, con gli investitori in fuga, ora arriva anche la bocciatura della manovra da parte dell'Europa". Lo scrive sull'Huffington Post il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci." Il Paese invece sembra addormentato-sottolinea il presidente dei senatori dem- con i suoi più celebrati editorialisti in vacanza, con i Tg anestetizzati dalle recenti nomine. Chissà forse qualcuno ancora pensa che il problema principale sia il cattivo carattere di Matteo Renzi?". Poi Marcucci si chiede: "Vogliamo forse fare un paragone serio con il governo del Pd? Con Renzi a Palazzo Chigi, lo spread era a 150 punti, i posti di lavoro in aumento e la disoccupazione in discesa, l'esatto contrario di oggi, per l'appunto, il Pil stabilmente con il segno più davanti e non congelato come ora. "Ma allora i giornali erano pieni di livide invettive contro l'uomo di Rignano, la sua supposta arroganza, i guasti dell'uomo solo al comando: era questo in fondo il succo di tante allarmate articolesse. Oggi con l'Italia che è tornata ad essere la grande malata d'Europa, invece tutto tace. Chissà, forse Conte ha un buon carattere? Oppure gli intellettuali fanno un pisolino mentre Salvini e la Isoardi litigano o si riconciliano durante cene di gala. Serve svegliarsi e svegliarsi presto -conclude il capogruppo Marcucci- il Pd, i comitati civici, le persone di buona volontà, dovranno farsi trovare pronte, smetterla di guardarsi l'ombelico, rimboccarsi le maniche per rimettere in piedi l'Italia".