17 ottobre 2019- 11:33 Manovra: Martella, 'induce alla fiducia sul futuro del Paese'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Si tratta di una manovra che, al netto dei fisiologici ritocchi che potranno venire, è decisamente completa. Contiene misure di ‘prossimità’ per i cittadini e le imprese, sostiene le famiglie e i lavoratori, assume una decisa presa in carico di chi è in difficoltà e coniuga il tutto con la serietà sui conti pubblici, come testimonia il disinnesco della ‘mina’ Iva. Ci sono dunque segnali importanti che vanno nella direzione di un giusto cambio di passo”. Lo dice il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega all’Informazione ed Editoria ed attuazione del Programma, Andrea Martella. “Si introducono inoltre norme per contrastare efficacemente l'evasione fiscale senza essere vessatori con chi svolge seriamente il proprio lavoro. E si rilanciano - prosegue Martella - gli investimenti su infrastrutture, innovazione e ambiente. Di notevole importanza anche il piano ‘Rinascita urbana’ che può dare respiro all'edilizia promuovendo piani di recupero e valorizzazione delle nostre città, a partire dalle aree più degradate”.