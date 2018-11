13 novembre 2018- 16:57 Manovra: Martina, così quota 100 è boomerang

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Così Quota100 è un boomerang. Chi si può permettere un taglio fino al 30% della pensione? Dopo il condono per gli evasori, il bluff per chi vuole andare in pensione. La manovra va cambiata per gli italiani #ladridifuturo". Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd.