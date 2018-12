8 dicembre 2018- 13:44 Manovra: Martina, governo su Italcementi non si volti dall'altra parte

Roma, 8 dic. (AdnKronos) - "A difesa di 347 lavoratori. Su #Italcementi oggi alla Camera ho chiesto al governo di non voltarsi dall’altra parte e di garantire, come abbiamo fatto noi in questi ultimi anni, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per tutelare tutti i lavoratori e le famiglie coinvolte". Lo scrive Maurizio Martina su twitter allegando il video del suo intervento in aula.