9 gennaio 2019- 15:24 Manovra: Martina, 'il 9 febbraio in piazza con sindacati'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - “La notizia della manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil per sabato 9 febbraio è molto importante e sicuramente noi saremo in piazza con loro perché il mondo del lavoro e i pensionati italiani non si possono prendere in giro come sta facendo questo governo che nella manovra ha fatto un disastro tagliando le pensioni, gli investimenti, le politiche sociali, le risorse per la scuola. Sono scelte inique che vanno combattute con una mobilitazione larga nel paese”. Lo dichiara il candidato alla segreteria del Partito democratico, Maurizio Martina.