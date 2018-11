21 novembre 2018- 19:13 Manovra: Mattarella insiste, ricercare dialogo con Ue/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Alle questioni legate alla manovra, si aggiungono le difficoltà con cui in queste ore deve fare i conti il governo anche sul piano interno, dopo le forti tensioni emerse durante l'esame alla Camera del ddl anticorruzione, che hanno ulteriormente inasprito anche i rapporti con l'opposizione.Sul punto il riserbo del Capo dello Stato, come ovvio, è ancora più impenetrabile. Nessuna volontà di interferire nelle dinamiche politico-parlamentari, nè tantomeno di farsi trascinare in ipotesi relative a scenari futuri relativi a governo e legislatura. Un esercizio del resto inutile, finché l'esecutivo è all'opera e gode del sostegno di una maggioranza parlamentare. E anche rischioso, nella delicata fase in cui Camere sono impegnate nell'esame della legge di Bilancio ed è aperto il difficile confronto con l'Europa.