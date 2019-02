16 febbraio 2019- 19:50 Manovra: Meloni, 'da Fdi emendamento per taglio pensioni ex sindacalisti'

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - "Il M5S ci ripensa e ritira l'emendamento al decretone per tagliare le pensioni d'oro degli ex sindacalisti. Nessun problema: Fdi lo ripresenterà e chiederà di sottoporre i sindacati alle stesse norme previste per partiti e fondazioni. Stop privilegi: le regole valgono per tutti". Lo scrive su Twitter Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.