3 dicembre 2018- 17:16 Manovra: Meloni, Di Maio come Bertinotti, non vale la pena scontrarsi con Ue

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - "Penso che sia il caso di alzare la voce, di alzare la testa verso la Commissione europea, però se devo immaginare un momento per aprire un contenzioso non lo vado a fare su una manovra elettorale, che non taglia le tasse, non investe, non crea lavoro, non toglie la burocrazia. Le idee che Di Maio porta avanti, non le porta più avanti manco Fausto Bertinotti, sono state sconfitte quando Di Maio andava alle elementari e non penso che sia quello di cui c'è bisogno". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Nicola Porro per 'Quarta Repubblica', in onda questa sera su Retequattro.