23 settembre 2018- 12:38 Manovra: Meloni, disposti a dare una mano ma Salvini batta un colpo

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "In Parlamento lavoriamo per far valere le posizioni del centrodestra. Anche sulla manovra abbiamo detto a Salvini che siamo disponibili a dagli una mano, ma deve battere un colpo".Sulla necessità di rifondare la coalizione di centrodestra "presumo proprio che Salvini sia d'accordo, credo si stia rendendo conto che" governare coi 5 Stelle "è molto più difficile di quel che sembri. Su alcuni temi -immigrazione, rapporto con l'Europa, politiche economiche - il M5S è molto lontano da noi. Io non ho chiesto a Salvini di rompere subito con i 5 stelle - premette poi incalzata dai cronisti - credo che ora gli italiani non siano d'accordo nel tornare subito alle elezioni. Penso che prima bisogna fare un lavoro di ricostruzione di questa metà campo e poi le cose verranno da sé".