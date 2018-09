23 settembre 2018- 12:55 Manovra: Meloni, disposti a dare una mano ma Salvini batta un colpo (2)

(AdnKronos) - "In Italia manca un grande partito sovranista e conservatore. Noi come Fdi siamo disposti a metterci in gioco. Il centrodestra - dice Giorgia Meloni rispondendo ai cronisti a margine dell'appuntamento di Atreju - ha bisogno anche di una forza che sia in grado di raccogliere quelli che dalla Lega non si sentono rappresentati e che sono molti più di quanti oggi si vedano. Quando avremo un centrodestra così forte e rappresentato saremo in grado di liberare Salvini dall'abbraccio coi 5 stelle e quindi di ridare all'Italia un governo frutto non di un accordo posticcio dopo le elezioni ma di una battaglia condotta insieme in campagna elettorale".