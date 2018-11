5 novembre 2018- 19:33 Manovra: Meloni, non risolve problema lavoro

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - "E' difficile mettere mano alla manovra del governo perché è proprio sbagliata l’impostazione. Di Maio può dire quanto vuole che ha abolito la povertà: lui pensa che la povertà della gente sia una cosa semplice, che sia sufficiente andare in tv e dire di averla abolita per far sì che uno si senta improvvisamente ricco. Io temo invece che finirà per moltiplicarla". Lo ha detto Giorgia Meloni a Quarta Repubblica. "In Italia c’è bisogno di un cambiamento vero e quel cambiamento è abbassare le tasse e mettere i soldi in tasca alla gente, mettere chi può assumere in condizione di farlo, e far così camminare la crescita. Al governo che dice. 'Ti do il reddito di cittadinanza, poi ti faccio tre proposte di lavoro e se non accetti ti levo il reddito di cittadinanza', rispondo: se hai tre proposte di lavoro falle direttamente invece di darmi il reddito di cittadinanza. Così si prende in giro la gente: il problema è che il lavoro non c’è, non che non si trova. E se il lavoro non c’è, devi crearlo. Questa manovra non lo fa e questo è il problema".