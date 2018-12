29 dicembre 2018- 19:24 Manovra: Meloni, odg Fdi per 93 mln incentivi per salva bebè

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "La legge Meloni introduce dal 1 luglio 2019 l'obbligatorietà dei dispositivi salva bebè per prevenire l'abbandono dei bambini in auto e prevede incentivi fiscali per aiutare le famiglie a sostenere questa spesa. La manovra economica stanzia, però, solo un milione di euro e questa cifra non è sufficiente: ho presentato un ordine del giorno alla legge di bilancio per impegnare il Governo a stanziare la somma di 93 milioni di euro nel biennio 2019-2020. Approviamolo insieme". Lo dichiara il presidente di Fdi, Giorgia Meloni.