18 gennaio 2019- 08:41 Manovra: Meloni, 'pronti a raccolta firme referendum su reddito cittadinanza'

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Fratelli d'Italia è pronta a costituire i comitati per la raccolta delle firme" per il referendum abrogativo del reddito di cittadinanza. Lo sottolinea Giorgia Meloni, presidente del partito, in una lettera a 'Libero', accogliendo così la proposta lanciata dal direttore Vittorio Feltri. "Per Fratelli d’Italia -spiega- lo Stato ha il dovere morale di aiutare chi non può, per ragioni oggettive, lavorare: i bambini (la nostra proposta storica si chiama reddito d’infanzia), gli invalidi (raddoppiando l’assegno di invalidità) e gli anziani (alzando le pensioni minime e anticipando la pensione sociale agli over 60 privi di reddito). Per tutti gli altri, invece, il compito dello Stato è favorire il lavoro, creando i presupposti per la crescita e mettendo chi può assumere in condizione di farlo". "Perché la povertà si sconfigge solo creando ricchezza. Il costo complessivo del Rdc per il 2019 è di 7,1 miliardi: destiniamo quei soldi -propone Meloni- ad abolire la fattura elettronica, a pagare i debiti della Pa, a ridurre le tasse alle imprese che assumono.Ne beneficerebbe l’Italia migliore, quella che ha voglia di fare e chiede solo di essere messa in grado di dimostrare quanto vale".