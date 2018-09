23 settembre 2018- 13:00 Manovra: Meloni, reddito cittadinanza misura depressiva

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Sul reddito di cittadinanza "c'è una distanza siderale tra noi e il governo. La gente ha bisogno di lavoro e non di assistenza fine a se stessa, che serve a certa politica per mantenere la gente schiava". Così il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, conversando con i cronisti a margine di Atreju."Noi chiediamo che la gente possa trovare lavoro - incalza - per questo portiamo avanti le nostre proposte, mentre il reddito di cittadinanza è una misura depressiva mentre noi vogliamo crescita in Italia".