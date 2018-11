8 novembre 2018- 20:16 Manovra: Meloni, tutta elettorale, non si pensa a rischi aumento deficit

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Questa è una manovra molto elettorale che guarda solo alle prossime elezioni europee, senza preoccuparsi ad esempio che l’aumento del deficit farà aumentare la spesa dell’interesse del debito”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Otto e mezzo su La7.“Quando spendi soldi in deficit è come se tu stessi firmando delle cambiali a nome dei tuoi figli, quindi non c’è niente da festeggiare come fa Di Maio, è una scelta dolorosa che si può anche fare, e l’Italia è un paese forte che può permetterselo ma non per fare il reddito di cittadinanza che non rilancia il lavoro”.