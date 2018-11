25 novembre 2018- 12:56 Manovra: Meloni, va cambiata non per Ue ma perché lo chiedono italiani

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Per Fratelli d’Italia la manovra economica non va cambiata perché lo chiede Bruxelles: va cambiata perché lo chiede il popolo italiano". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a margine della manifestazione organizzata da Fdi di fronte al tribunale di Roma di piazzale Clodio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne."L’Italia non ha bisogno di spendere miliardi di euro per pagare le surreali promesse elettorali di qualcuno - prosegue la presidente di Fdi -La nostra nazione ha invece bisogno di una politica che creda nelle sue famiglie, nelle sue imprese, nella sua crescita e che abbia il coraggio davvero di tagliare le tasse. Questo chiediamo al Governo italiano".