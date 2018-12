18 dicembre 2018- 17:55 Manovra: Misiani, Parlamento esautorato, cittadini devono sapere

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Ho chiesto al presidente della commissione bilancio di trasmettere in diretta web e TV le sedute della commissione. Siamo da giorni in attesa di novità sulla legge di bilancio e il Parlamento è esautorato. Gli italiani hanno diritto di sapere cosa sta accadendo". Lo scrive Antonio Misiani, parlamentare del Pd, su Facebook. "Il presidente Pesco (M5S) si è opposto, appellandosi al regolamento. Ho chiesto ai gruppi di esprimersi, votando la mia richiesta. La maggioranza M5S - Lega si è opposta. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Ora che comandano, la scatoletta la preferiscono ben chiusa".