24 settembre 2019- 17:30 Manovra: Misiani, 'probabile 2019 si chiuda con 2% deficit'

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "La manovra correttiva, che complessivamente vale 7,6 miliardi, è stata molto importante perché ha permesso all'Italia di evitare la procedura di infrazione per debito che pendeva sul nostro Paese". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, alla Camera in replica sul ddl Rendiconto e Assestamento. "L'avvio di quella procedura di infrazione avrebbe avuto rilevanti conseguenze negative, avrebbe vincolato per molti anni, la decisione di bilancio del nostro Paese. Credo -ha sottolineato- che sia un risultato molto importante, e lo abbiamo sottolineato, anche quando molti di noi erano all'opposizione del precedente governo, come un risultato positivo per l'Italia". Si è evitata "la procedura di infrazione grazie a questa manovra correttiva" e si è riportato "il deficit, l'indebitamento netto dal 2,4% quantificato dal Def 2019 al 2% con cui, con tutta probabilità, chiuderemo l'anno in corso".