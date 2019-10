22 ottobre 2019- 12:55 Manovra: misure Pa, da green mobility a scorrimento graduatorie 2019

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Tecnologia, sostenibilità, trasparenza e sostegno alle amministrazioni che devono far fronte alle carenze di personale. Ecco i temi chiave del pacchetto di proposte del Dipartimento della Funzione Pubblica in legge di Bilancio". Lo si legge in una nota del Dfp.Le principali misure in dettaglio riguardano - SBLOCCO SCORRIMENTO GRADUATORIE 2019: Le graduatorie dei concorsi approvate nell’anno 2019 saranno utilizzate, mediante scorrimento, per un ulteriore 30% dei posti banditi, entro il limite triennale di efficacia previsto dalla legge.- TELECAMERE CONTRO ASSENTEISTI: La videosorveglianza sarà utilizzata come deterrente e per scoprire gli eventuali 'furbetti del cartellino'. No alle impronte digitali, visti anche i rilievi del Garante della privacy: questo genera un risparmio stimato di 20 milioni di euro. - SOSTEGNO TECNICO AI PICCOLI COMUNI: Con 20 milioni risparmiati dal mancato ricorso alle impronte digitali, sostituite dalle telecamere, il recente “Nucleo concretezza”, la task force nata con l’omonima legge, potrà sostenere i piccoli comuni nelle loro attività tecnico-istituzionali, coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Dal controllo di stampo punitivo si passa al sostegno costruttivo.