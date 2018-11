21 novembre 2018- 20:56 Manovra: Monti, scontro tra Governo e chi sa qualcosa di economia

Roma, 21 nov. (AdnKronos) - "Da oggi c’è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall’economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito pubblico e neppure a far crescere la nostra economia, cosa ben più preoccupante. Quello della Commissione è un ulteriore parere autorevole che si aggiunge ai tanti già noti di istituzioni pubbliche e di agenzie private. Si prevede così uno scontro tra l’Italia contro il resto del mondo, o meglio tra il governo italiano contro chi sa qualcosa di economia e il resto del mondo". Così il senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.Il rischio in caso di procedura d’infrazione, sottolinea Monti, "non è solo quello delle sanzioni ma soprattutto quello di un ‘corsetto’ piuttosto rigido per l’economia italiana per diversi anni. Chi si definisce sovranista alla fine si ritroverà ad indebolire la sovranità italiana, cedendone pezzi all’Europa".