21 novembre 2018- 20:56 Manovra: Monti, scontro tra Governo e chi sa qualcosa di economia (2)

(AdnKronos) - "Io credo che la Politica - aggiunge Monti - possa essere tanto migliore quanto più responsabile è la popolazione di un paese, la qualità della sua istruzione e la consapevolezza che agli atti di oggi corrispondano determinate conseguenze domani. Le regole della Politica non si riducono all’acquisizione dei voti attraverso promesse di denaro da parte dello Stato".Il debito pubblico, rileva, "si è formato perché per decenni la classe politica è stata molto riluttante a dire No a varie categorie della società, prevalevano i Si, con conseguente aumento del disavanzo. E questo perché non c’erano ancorai penalizzati da questo tipo di politica: i giovani di oggi, che non trovano lavoro. Purtroppo oggi è prevalsa ancora più che in passato la voglia dei politici di fare promesse, come gli 80 euro. Oggi si è alzato ancora di più il livello delle promesse, raggiungendo livelli irrealizzabili".Il rischio maggiore che si corre oggi, conclude Monti; "è quello di considerare i milioni di voti una legittimazione a non fare conti con la realtà".