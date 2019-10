23 ottobre 2019- 19:41 Manovra: Moody's, Italia conta ancora molto su flessibilità Ue

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Il nuovo governo con la bozza di manovra presentata a Bruxelles "fa ancora affidamento su un significativo grado di flessibilità da parte della Commissione europea". Lo scrive l'agenzia di rating Moody's in un rapporto sulla finanze pubbliche italiane. "Negli ultimi anni l'Italia è stata un beneficiario importante della flessibilità concessa in base alle regole europee", si sottolinea nel rapporto, in quanto "i piani di disavanzo sono in contrasto con gli impegni fiscali dell'Italia di ridurre il deficit in modo sostenuto".