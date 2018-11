23 novembre 2018- 12:42 Manovra: Moscovici, dialogo interesse di tutti, andare verso soluzioni condivise

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "E' nell'interesse di tutti continuare a dialogare e andare avanti verso delle soluzioni comuni". Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici in un articolo pubblicato sul suo blog illustrando le decisioni prese da Bruxelles nei confronti dell'Italia. "La mia porta è sempre aperta alle autorità italiane e sono convinto che potremmo accordarci su delle soluzioni condivise nell'interesse degli italiani e della zona euro. E' un cammino esigente ma praticabile. Ci credo", sottolinea Moscovici."Il posto dell'Italia è nel cuore della zona euro e dell'Europa. Non immagino l'Italia senza l'Europa né l'Europa senza l'Italia. E' un membro fondatore della nostra Unione e si è sempre imposta come un motore indispensabile dell'integrazione europea. Farò di tutto in modo che possa restarlo ancora durante molti anni", spiega.