4 dicembre 2018- 13:25 Manovra: Mulé (Fi), doveva essere shock, è solo sciocca

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Quella che doveva essere una manovra shock è diventata una manovra sciocca e inconcludente". Lo afferma, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato."Con la manovra acciaccata che è ancora in gestazione tra le mille contraddizioni del governo, c’è un pericolo imminente e concreto: non risolvere in alcun modo le emergenze del Sud, ma estenderle contaminando il Nord. L’economia si è fermata - prosegue - la disoccupazione aumenta e l’industria arranca a causa di scelte dissennate e miopi dell’esecutivo: dai mancati investimenti in infrastrutture alle misure fantasma sullo stimolo ad assumere". Per Mulè, "si sta consumando un delitto sociale e imprenditoriale ai danni del Paese contro il quale Forza Italia continuerà la sua battaglia al fianco di chi, come gli imprenditori a Torino, rivendica il diritto ad avere un futuro".