19 novembre 2018- 20:09 Manovra: Mulè, fuga da Btp perchè risparmi a rischio

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Quando i risparmiatori trattano i titoli di Stato come dinamite dalla quale stare alla larga, il governo dovrebbe prendere atto di aver spento a causa delle sue dissennate politiche la miccia della credibilità. Non c’è altra risposta al mancato acquisto odierno del Btp Italia: appena 500 milioni rispetto ai 2,3 miliardi di maggio". Lo dice Giorgio Mulè, portavoce dei Gruppi parlamentari di Forza Italia."Non c’è peggiore atto di sfiducia di questo: i cittadini -aggiunge l'esponente azzurro- non si fidano della maggioranza e della pessima manovra presentata, scappano e ritengono i loro risparmi a rischio”.