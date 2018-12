29 dicembre 2018- 17:56 Manovra: Mulè, portate Paese a sbattere, no Fi a fiducia

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - “Oggi su questa legge di bilancio state per chiudere il gran ballo dei dilettanti, considerando al pari di un fastidioso orpello la Costituzione, che per noi rappresenta al contrario una corazza che ci inchioda ad obblighi precisi, a cominciare dal rispetto dell’articolo 72 da voi calpestato”. Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia alla legge di bilancio. “Votate – ha continuato – la fiducia su una legge di bilancio che la Camera non ha esaminato in alcun articolo e senza discutere alcun emendamento: votate al buio, bendati e obbedienti a chi ve l’ha scritta e imposta a Bruxelles. Portate il Paese a sbattere e farsi male. Votatevela da soli la manovra dello sbandamento e dello smarrimento, approvatevelo da soli un provvedimento che paralizza il presente e ipoteca il futuro con oltre 50 miliardi di clausole di salvaguardia nei prossimi anni, festeggiate pure la legge degli inganni magari con una di quelle pagliacciate modello balcone di palazzo Chigi”.