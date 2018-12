29 dicembre 2018- 17:56 Manovra: Mulè, portate Paese a sbattere, no Fi a fiducia (2)

(AdnKronos) - “Siete immeritevoli della fiducia perché avete calpestato e invertito i canoni della meritocrazia. Siete immeritevoli della fiducia perché avete perseguitato gli ultimi e gli indifesi. Siete immeritevoli della fiducia perché imprese, lavoratori e famiglie pagheranno più tasse per miliardi di euro. Siete immeritevoli della fiducia perché siete inaffidabili. Siete immeritevoli della fiducia perché bugiardi e vigliacchetti. Voi non chiedete la fiducia ma un atto di fede, ma a chi bestemmia la Costituzione e le regole, a chi infrange come ha fatto - duole dirlo la Lega - il sacro patto di lealtà con gli elettori non si accordano atti di fede ne’ si accetta di declinare il credo laico della fiducia”.