27 novembre 2018- 15:22 Manovra: Napoli (Fi), Salvini eviti disastro

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Salvini e Di Maio possono continuare a girarci intorno ancora qualche settimana, ma nulla possono contro l’evidenza della realtà: il calo della fiducia dei consumatori e delle imprese è solo l’ultimo anello di una lunga catena di giudizi negativi". Lo afferma il deputato di Forza Italia Osvaldo Napoli. "Il governo -aggiunge- deve rimodulare, come si dice con una punta di ipocrisia, cioè riscrivere capitoli di spesa per contenere quella di parte corrente incrementando la spesa in conto capitale, cioè in investimenti. Tutto il resto sono chiacchiere. Il minuetto con la Commissione e il presidente Juncker può andare avanti ancora qualche giorno, al dunque, però, il governo italiano dovrà dire se modifica saldi e contenuti oppure se intende mantenerli. In questo secondo caso, significherebbe aprire la porta alle sanzioni europee e portare l’Italia a sbattere. Salvini ha una visione complessiva e realistica delle cose invece del tutto mancante al suo alleato pro-temporeggia Di Maio. Per questa ragione -conclude Napoli- incombe sul leader della Lega una responsabilità maggiore per evitare il disastro".