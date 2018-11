14 novembre 2018- 12:21 Manovra: no sussidio per stare su divano, Fi lancia assegno 'io lavoro' (2)

(AdnKronos) - Un vero "reddito di dignità", nota ancora Occhiuto, diverso dal "reddito di cittadinanza", perchè, spiega Mulè, "non vogliamo lasciare i disoccupati sul divano dove vogliono costringerli i grillini, ma farli prendere per mano dagli imprenditori e portarli nel mondo del lavoro".Insomma, sintetizza Russo, "non il sussidio a chi spera di poter lavorare, ma il sostegno concreto al reddito attraverso una prospettiva aziendale per chi voglia mettere in campo le proprie competenze".