17 gennaio 2019- 19:05 Manovra: nuova bozza dl, a Inps monitoraggio spesa generata da 'quota 100'

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’Inps provvede, con cadenza bimestrale per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento accolte in relazione alle misure" previste da 'Quota 100', "inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri al ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze". E' quanto si legge nella nuova bozza del dl con le disposizioni per il reddito di cittadinanza e le pensioni. Una misura, questa, si legge che è stata proposta dalla Ragioneria dello Stato."Ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 257 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell’articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni", si legge ancora.