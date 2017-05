MANOVRA: OICE, BENE FONDO PROGETTAZIONE PER ZONE SISMICHE

31 maggio 2017- 17:25

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "La Manovra che sta per essere approvata dall'Aula di Montecitorio ha positivamente introdotto nuove risorse per la progettazione di opere pubbliche in zone sismiche, ma potrebbe togliere dal mercato una buona fetta di incarichi se non si chiarirà bene il ruolo di Invitalia e Cassa Depositi e Prestiti". Ad affermarlo in una nota è Giorgio Lupoi, vice presidente dell'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, in merito all'articolo 41-bis del testo del decreto-legge n. 50/2017.La norma oggetto di attenzione da parte dell'Oice, inserita in Commissione con un emendamento del relatore, prevede che sia istituito un fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico, per un totale di 40 milioni nel triennio 2017/2019, e consente ai comuni beneficiari del contributo di procedere all'affidamento della progettazione anche attraverso convenzioni con Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti e società da esse controllate, con oneri a carico del contributo concesso."Siamo particolarmente soddisfatti - sottolinea Lupoi - dell'iniezione di risorse per finanziare la progettazione di nuove opere e per l'adeguamento di quelle esistenti nelle zone a rischio sismico, ma rileviamo qualche rischio per le modalità di affidamento degli incarichi. Non vorremmo che si trattasse dell'ennesima sottrazione al mercato, in via convenzionale, di incarichi di progettazione".