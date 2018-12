3 dicembre 2018- 17:22 Manovra: ok 25 mln in 2019-2021 per adroterapia malati oncologici

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante la terapia innovativa salvavita denominata 'adroterapia' vengono stanziati 25 milioni di euro nei prossimi tre anni. La proposta è contenuta in un emendamento al ddl bilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Le risorse sono così suddivise: 5 mln nel 2019, 10 mln nel 2020 e 10 mln nel 2021.