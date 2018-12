3 dicembre 2018- 17:12 Manovra: ok 2 mld in più per edilizia sanitaria

Roma, 3 dic. (AdnKronos) - Due miliardi in più per realizzare il programma di edilizia sanitaria. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che porta da 26 miliardi (previsti nel testo entrato a Montecitorio) a 28 miliardi. La risorse sono destinate, in particolare, alla “sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati”. Le risorse sono destinate prioritariamente alle “regioni che abbiamo esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità”.