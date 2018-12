17 dicembre 2018- 11:02 Manovra: opposizioni Senato, rinviare approdo in Aula

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - “Le divisioni della maggioranza, che hanno protratto oltre ogni limite il confronto con la Commissione europea, stanno causando una mortificazione senza precedenti del Parlamento. La commissione bilancio del Senato, chiamata a discutere la manovra 2019, ad oggi non ha votato alcun emendamento. E' una situazione inaccettabile. Ancor più inaccettabile sarebbe la forzatura di chiudere i lavori di commissione arrivando a riscrivere la manovra direttamente in Aula. A tutela delle prerogative del Parlamento, come capigruppo di opposizione in commissione bilancio abbiamo chiesto ufficialmente al presidente Pesco di farsi promotore verso la presidente Casellati di un rinvio dell'approdo in Aula della manovra non prima di venerdì, a condizione che il governo presenti la nuova manovra alla ripresa dei lavori della commissione, calendarizzata alle ore 9.30 di domani". Lo rendono noto i senatori Gilberto Pichetto Fratin di Forza Italia, Antonio Misiani del Pd, Andrea de Bertoldi di Fratelli d'Italia, Dieter Steger del Gruppo per le Autonomie, Vasco Errani di Leu. "Il presidente Pesco -spiegano- si è impegnato a dar seguito ufficiale alle nostre richieste. Esprimiamo forte preoccupazione per il Paese, rimarcando con forza le gravi responsabilità del governo per la situazione senza precedenti che si è venuta a creare. E' quindi indispensabile che si dia seguito a questa nostra richiesta, nell'interesse del Paese e per salvaguardare il ruolo e la funzione del Parlamento”.