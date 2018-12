11 dicembre 2018- 18:32 Manovra: ore cruciali per confronto con Ue, domani pranzo Mattarella-governo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Ore cruciali per il confronto tra governo e Commissione europea sui contenuti della prossima legge di Bilancio, in attesa dell'incontro previsto domani pomeriggio tra il presidente dell'esecutivo europeo, Jean Claude Juncker, e il premier italiano, Giuseppe Conte, che oggi ha riferito in Parlamento anche in vista del Consiglio europeo che si svolgerà giovedì e venerdì prossimi. Appuntamenti che saranno al centro del pranzo previsto sempre per domani al Quirinale prima della partenza del presidente del Consiglio per Bruxelles.Un incontro che tradizionalmente precede i vertici europei ma che stavolta inevitabilmente si carica di un significato particolare, proprio per il tornante decisivo che il governo del nostro Paese è chiamato a superare. Al Torrino, insieme a Conte, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceverà i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini; i ministri degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi; dell'Economia, Giovanni Tria; degli Affari europei, Paolo Savona; e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.