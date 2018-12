11 dicembre 2018- 18:32 Manovra: ore cruciali per confronto con Ue, domani pranzo Mattarella-governo (2)

(AdnKronos) - Anche al Quirinale naturalmente si vivono ore di attesa e il Presidente della Repubblica segue le fasi del negoziato fedele ad uno stile che coniuga riserbo ed attenzione ad evitare drammatizzazioni. E' chiaro che l'invito e l'auspicio, ripetuti in queste settimane a tutti gli interlocutori, non solo italiani, e che verranno ribaditi anche domani, sono quelli di evitare il muro contro muro e di trovare, attraverso il dialogo, punti di incontro che consentano al governo italiano di perseguire i suoi obiettivi, nel rispetto di vincoli e regole europee e nell'interesse della stessa Unione europea.Una rottura, con l'apertura di una procedura di infrazione, avrebbe infatti conseguenze negative non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, come è stato anche ribadito dopo l'ultimo confronto tra Juncker e Conte. E soprattutto gli effetti negativi, lo ha più volte ricordato Mattarella, ricadrebbero su imprese e cittadini e sui loro risparmi.