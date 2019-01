11 gennaio 2019- 17:06 Manovra: Orfini, 'domani 2000 piazze Pd per spiegare nostro no'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Domani il Partito Democratico sarà in tutte le piazze e strade d’Italia. Oltre 2000 banchetti per spiegare le ragioni del nostro no a questa assurda e dannosa manovra economica. Perché l’opposizione sarà più forte se sapremo calare la battaglia svolta nelle aule parlamentari nel vivo della società italiana". Lo scrive Matteo Orfini su Fb."Abbiamo cominciato a piazza Santi Apostoli nel giorno del giuramento di questo governo, abbiamo proseguito con la bellissima giornata di piazza del Popolo. Siamo tornati in piazza tra Natale e Capodanno mentre la manovra era alla camera e domani continueremo: mentre il cosiddetto governo del popolo si nasconde perché non ha nemmeno il coraggio di difendere le proprie scelte, noi saremo ancora una volta dove il Pd deve stare sempre, tra la gente"."Grazie ai tanti segretari di circoli, di federazione e regionali per aver reso possibile questa mobilitazione e grazie ai candidati al congresso che hanno accolto il mio invito a sospendere per qualche ora le iniziative congressuali e domani saranno a disposizione del Pd e dei cittadini in diverse città: Francesco Boccia sarà a Falerna in provincia di Catanzaro, Dario Corallo a Torino, Roberto Giachetti a Napoli, Maurizio Martina a Torino, e Maria Saladino in provincia di Novara, Nicola Zingaretti a Milano. E con loro, tutti i nostri parlamentari e dirigenti saranno al fianco dei nostri militanti, come è giusto e doveroso che sia", sottolinea.