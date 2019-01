11 gennaio 2019- 17:06 Manovra: Orfini, 'domani 2000 piazze Pd per spiegare nostro no' (2)

(AdnKronos) - "Io, come sempre, sarò nelle periferie della mia città. Ma -continua Orfini- il lavoro del Pd ovviamente non finisce qui, perché insieme ai capigruppo Delrio e Marcucci e ai gruppi parlamentari nei prossimi giorni incontreremo tutte le categorie colpite da questa legge di stabilità. Ritornare in connessione col nostro paese, con tutti i cittadini, i lavoratori, gli studenti, partendo dall’affrontare le condizioni di maggiore fragilità, è la missione che questo Pd deve perseguire. Solo così, solo insieme, possiamo sconfiggere destre e populismo. Ci vediamo domani, in tutta Italia".